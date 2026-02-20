Волонтеры расчистили территорию у дома участника СВО в городе Ликино-Дулево

19 февраля восемь школьников расчистили подход к дому участника СВО в городе Ликино-Дулево в Орехово-Зуевском городском округе. Также они освободили от снега подъезд к гаражу и тропинку к будке пса Ральфа, чтобы хозяева смогли его покормить, сообщает корреспондент РИАМО.

Ребята пришли на улицу Марии Ульяновой вместе со своим старшим товарищем — Иваном Логиновым, который работает методистом в Культурно-досуговом центре «Дулевский». Полгода назад он смог собрать целую команду волонтеров.

«Когда выпадает много снега, мы в первую очередь расчищаем территорию у своего культурно-досугового центра и идем дальше. Сегодня по пути сюда почистили дорожки у храма, клуба „Активное долголетие“ и детского сада», — рассказал Логинов.

Волонтеры сами обзванивают родных участников СВО и предлагают свою помощь. Не отказывают и тем, кто живет по соседству. В этот раз расчистили дорожку к дому пожилой женщины, которая живет напротив дома участника спецоперации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.