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Волонтеры помогают на избирательных участках в Люберцах

В городском округе Люберцы второй день проходит голосование за кандидатов в Государственную Думу РФ и Московскую областную Думу. Сделать выборы комфортными для всех помогают волонтеры.

«Добровольцы провожают избирателей до участков, помогают гражданам с инвалидностью, пенсионерам, родителям с маленькими детьми. В Люберцах волонтеры встречают жителей на УИКах, а также дежурят в штабе оперативного реагирования», — отметил заместитель начальника управления молодежной политики администрации городского округа Люберцы Александр Шугуров.

В Московской области помогать жителям проголосовать будут порядка 1500 добровольцев. Это активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья», которые прошли конкурсный отбор и специальное обучение.

В городском округе Люберцы начали работу 198 избирательных участков. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00 19 и 20 сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.