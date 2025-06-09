«Волонтеры Подмосковья» помогают жителям Каширы выбирать объекты благоустройства

Продолжается Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Голосование проходит до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru , с помощью волонтеров в общественных местах, а также в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Жителям городского округа Кашира предоставлена возможность напрямую повлиять на облик своего города, выбрав одну из предложенных для благоустройства территорий. Проект направлен на улучшение качества жилищных условий и создание благоприятной инфраструктуры в urban-среде.

«Волонтеры Подмосковья» по традиции помогают жителям с голосованием. Они рассказали членам каширского клуба «Активное долголетие» о правилах голосования и о проектах-участниках.

«Остались считанные дни до окончания голосования. С первого дня проекта сделать свой выбор жителями помогали наши волонтеры. Активисты из волонтерских объединений, молодёжных центров, колледжей и школ, которые помогают преобразовывать общественные пространства и участвуют в различных мероприятиях. Успейте принять участие в голосовании до 12 числа», — поделилась волонтер, директор Каширского молодежного центра Нина Моргунова.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.