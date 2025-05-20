Володин: мигранты в Московском регионе будут проходить дактилоскопию

В Московском регионе ввели новые механизмы, которые позволят качественнее контролировать пребывание мигрантов в российской столице и в Подмосковье. Соответствующий закон уже подписан, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Предложенной депутатами поправкой для иностранных граждан вводится: обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств», — рассказал Володин.

Нововведения будут распространяться на всех иностранцев, кроме дипломатов и граждан Белоруссии. Если мигрант, зарегистрированный в Московском регионе, захочет изменить физическое нахождение, он должен будет сообщить об этом в МВД в течение трех рабочих дней.

По словам Володина, новые меры направлены на улучшение контроля в миграционной сфере, а также на сокращение количества преступлений, которые совершают иностранцы на территории нашей страны. Если данный эксперимент покажет эффективность, его могут в будущем распространить на всю Россию.

Ранее сообщалось, что за нарушение миграционного законодательства задержали, оштрафовали, а также обязали покинуть Россию и въехать на ее территорию по всем правилам популярного стендап-комика Нурлана Сабурова. Это произошло 19 мая в московском аэропорту Шереметьево.