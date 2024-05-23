сегодня в 19:25

Военкоры сообщают о снятии с должности командующего 20-й Армии Сухраба Ахмедова

Ряд военкоров и Telegram-каналов сообщают о снятии с должности командующего 20-й Армии генерал-майора Сухраба Ахмедова.

В частности, близкий к ЧВК «Вагнер» канал Grey Zone сообщает, что, по некоторым данным, Ахмедов отправлен в отставку.

Военкор и волонтер Роман Алехин заявляет, что высокопоставленного офицера вывели в распоряжение.

Ранее в СК подтвердили задержание главы управления департамента Минобороны по обеспечению оборонзаказа Владимира Вертелецкого. Ущерб от его действий оценивают в 70 млн рублей. Вертелецкого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Суд отправил его в СИЗО.