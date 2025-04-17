Во Власовской школе № 13 Раменского округа открыли парту Героя

Во Власовской школе № 13 Раменского муниципального округа состоялось открытие парты Героя, посвященной памяти раменчанина Максима Азаркина, погибшего в ходе специальной военной операции на Донбассе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Почтить память бойца пришли его родные, сослуживцы, ветераны СВО и представители местной администрации.

Максим Азаркин родился и вырос в Раменском округе Московской области. В октябре 2022 года он принял решение стать добровольцем и отправиться на специальную военную операцию. После прохождения обучения в Наро-Фоминске он был зачислен стрелком в гвардейский Ямпольский полк 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Боевое крещение он принял на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике. 28 ноября 2022 года во время минометного обстрела он получил тяжелое ранение и скончался от потери крови. За проявленные мужество и отвагу, верность воинской присяге Указом Президента РФ гвардии рядовой Максим Романович Азаркин был награжден орденом Мужества (посмертно).

На торжественное мероприятие приехали члены Ассоциации ветеранов СВО, мама и родственники погибшего бойца, его боевой товарищ, а также представители администрации и Совета депутатов округа. Школьники подготовили трогательную программу с чтением стихов и рассказом о жизни героя. В завершение все присутствующие почтили память Максима Азаркина минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.