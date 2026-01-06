Власти Непала свернули неудавшуюся программу по очистке Эвереста

Непальские власти завершили программу, которая была направлена на очистку вершины Эвереста от мусора, из-за ее провала. На вершине находится от 40 до 50 тонн мусора, который альпинисты не спешат снимать на землю, сообщает Baza .

В рамках программы альпинисты вносили залог в размере 4 тысяч долларов, который возвращался при условии спуска с горы минимум 8 кг мусора. Тем не менее, данная схема оказалась неэффективной и, по мнению официальных лиц, превратилась в излишнюю бюрократическую процедуру.

Программа провалилась из-за почти полного отсутствия контроля над альпинистами. Большинство из них вернули свои залоги, однако выполняли условия лишь формально, принося мусор из базовых лагерей, расположенных внизу, в то время как наиболее загрязненными оставались труднодоступные верхние зоны.

В связи с этим, Непал рассматривает возможность введения невозвратного сбора в размере тех же 4 тысяч долларов, средства от которого будут направлены в специальный фонд для регулирования доступа в высокогорные лагеря, найма сотрудников службы охраны и создания предприятий по переработке мусора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.