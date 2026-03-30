Власти Кузбасса разрешили отстреливать ворон без лимита

сегодня в 13:56

В Кузбассе разрешили отстреливать черных и серых ворон без ограничения по числу особей в течение всех охотничьих сезонов, сообщает Сiбдепо .

Правительство региона внесло изменения в постановление № 434 от 30 июня 2023 года, которое регулирует нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов. Документ опубликован на сайте администрации области.

Согласно поправкам, черные и серые вороны включены в перечень охотничьих ресурсов. Ранее эти птицы в список не входили.

Теперь их разрешено отстреливать в любом количестве в течение весеннего, летне-осеннего и зимнего сезонов охоты. Ограничения по числу особей на одного охотника устанавливаться не будут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.