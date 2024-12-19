Владимир Путин объяснил россиянам, что делать, если звонят мошенники

«Мои знакомые говорят, что им звонят, звонили (мошенники - ред.), и как только они слышат незнакомый голос и какое-то предложение, связанное с действиями, они сразу кладут трубки», — рассказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Российский лидер порекомендовал всем гражданам страны делать точно так же.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции - президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.