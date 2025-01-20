Владельцев Android предупредили об опасности мошенничества через фейк Telegram

Новое вредоносное ПО, известное как Fire Scam, представляет собой серьезную угрозу для пользователей Android. Преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что это программное обеспечение распространяется через фальшивые версии популярного мессенджера Telegram и нацелено на кражу конфиденциальной информации, сообщает Газета.ru .

«Одной из ключевых особенностей этого вредоносного ПО является создание поддельной страницы входа в Telegram», — отметил эксперт.

Пользователи, вводя свои учетные данные на такой странице, становятся жертвами похищения данных. Fire Scam также может отслеживать активность на устройстве, перехватывая информацию о транзакциях и паролях.

Все собранные данные сохраняются в реальном времени, что позволяет злоумышленникам быстро получить доступ к критически важной информации. Для защиты от таких угроз рекомендуется избегать сомнительных ссылок и источников.

Шутов подчеркнул необходимость быть осторожным при загрузке файлов и установке приложений, а также важность использования надежного антивирусного ПО и регулярного обновления системы, чтобы минимизировать риск заражения.