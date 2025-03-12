Владельца компании в Калининграде объявили в розыск

Гендиректора и учредителя калининградской компании «Главный региональный информационный центр» Владислава Грицай объявили в федеральный розыск. Уголовную статью, по которой его разыскивают, не называют, сообщает РБК .

В последние шесть лет компания фигурировала в качестве ответчика по 42 арбитражным делам на общую сумму более 40 млн рублей. В суд подавали компании из разных регионов страны.

В 2021 году с «Главного регионального информационного центра» взыскали 395 тыс. рублей по иску «Соликамского завода „Урал“». В 2022 году суд в Татарстане взыскал с компании 4 млн рублей, а в 2023 году суд в Твери — 2,2 млн рублей.

Грицай основал компанию в 2016 году. Также он является единственным учредителем ООО «Кастомная электроника». Однако организация не ведет экономической деятельности.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал инвестора и бизнесмена Михаила Пессиса — бывшего партнера миллиардера Бориса Ротенберга по проекту создания спорткаров Spyker. Его обвиняют по делу об особо крупном мошенничестве.