Столичный суд заочно арестовал бизнесмена Михаила Пессиса

сегодня в 12:17

Тверской суд Москвы заочно арестовал инвестора и бизнесмена Михаила Пессиса — бывшего партнера миллиардера Бориса Ротенберга по проекту создания спорткаров Spyker. Его обвиняют по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС .

«Избрать в отношении Пессиса меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил судья.

Срок ареста предпринимателя будут исчислять с момента его задержания или экстрадиции на территорию России. Бизнесмен находится в федеральном и международном розыске.

Пессиса объявили в розыск после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет тюрьмы. По словам судьи, бизнесмен также проходит по делу о вымогательстве.

Нидерландская компания Spyker хотела возобновить производство спорткаров в 2020 году. Инвесторам стали Ротенберг и Пессис, который являлся главой дизайнерской компании Milan Morady.