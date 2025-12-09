Ветеринары Подмосковья объяснили правила ухода за домашними крысами и мышами

В Долгопрудненской ветеринарной лечебнице специалисты провели консультацию для владельцев декоративного грызуна, рассказав о правильном содержании домашних крыс и мышей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Долгопрудненскую ветеринарную лечебницу поступил новый пациент — декоративный грызун по кличке Мики. Хозяева обратились к ветеринарам сразу после приобретения питомца для первичного осмотра и получения рекомендаций.

Врачи подчеркнули, что для здоровья домашних крыс и мышей важно соблюдать чистоту клетки, обеспечивать простор для активности и контролировать микроклимат. Основу рациона должны составлять специализированные зерновые смеси, которые можно дополнять свежими овощами, зеленью, творогом или вареным яйцом. Жирную, острую и сладкую пищу необходимо исключить, а вода всегда должна быть свежей и доступной.

В министерстве напомнили, что грамотный уход и регулярные профилактические осмотры у ветеринара — залог здоровья домашних грызунов. Адреса и расписание работы ветклиник Подмосковья размещены на портале «Мой АПК».

