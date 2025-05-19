Ветеринар оценил травму сбитого в Подмосковье лося

Ведущий ветеринарный врач Истринской ветеринарной станции Андрей Самойлов рассказал, что травма, которую получил сбитый в Подмосковье лось, очень серьезная, сообщает РИА Новости .

По его словам, травма связана с потерей чувствительности задних тазовых конечностей, то есть их чувствительности нет.

«Если животное восстановится, то будет ходить. Но это все индивидуально», — отметил ветеринар.

Он добавил, что реабилитация занимает от 14 до 21 дня.

Водитель легковушки сбил животное около 20:00 18 мая. Это произошло на 7-м километре автодороги «ММК» Павловская Слобода — Нахабино.

Лосенок сильно пострадал, его оставили умирать на обочине. Как отмечалось ранее, на месте работали ответственные службы, но они не оказали животному никакой помощи. Лосенок все это время оставался на месте ДТП.

Инцидент вызвал резонанс в обществе, волонтеры забили тревогу после информации о том, что готовится акт на отстрел лосенка. Ситуация оперативно разрешилась после освещения события в СМИ.

Спасти лосенка призвала и гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она также попросила поднять вопрос о внесении изменений в существующие регламенты, чтобы разные ведомства в подобных ситуациях могли реагировать на случившееся быстрее и не допускать ситуаций, когда животные более суток страдают от боли.

Вечером 19 мая лося увезли в национальный парк «Лосиный остров».