Ветеранам СВО начнут выдавать справки об участии в спецоперации через МФЦ и ГУ

Минобороны РФ: с 1 ноября справку об участии в СВО будут выдавать в МФЦ и на ГУ

С 1 ноября 2024 года россияне смогут оформить справку об участии в СВО в цифровом виде через Госуслуги или вживую в любом многофункциональном центре. Этот способ будет доступен в дополнение к уже действующему механизму выдачи такого документа, сообщает Минобороны РФ.

Помимо самого солдата, оформить справку о его участии в СВО смогут и близкие. Однако они должны документально подтвердить родственную связь с бойцом.

После оформления справки на Госуслугах или в МФЦ, ее можно использовать для получения мер поддержки. Также с 1 ноября в Минобороны РФ начнет функционировать информационная система бездокументационного подтверждения статуса ветерана СВО.

Ранее Мособлдума ввела квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Для компаний, в которых трудятся более 100 человек, она составила 1% от среднесписочной численности.