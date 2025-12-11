Ветеран Великой Отечественной войны из Богородского округа отметила 102-летие

Клавдия Васильевна Артамошкина, участница боевых действий и почетный гражданин Богородского округа, отпраздновала 102-летие. Председатель окружного Совета депутатов Владимир Хватов навестил ветерана и поздравил ее с днем рождения, передав подарки и выразив благодарность за стойкость и силу духа.

Клавдия Артамошкина ушла на фронт добровольцем в 19 лет, служила в Особой стрелковой добровольческой бригаде. В 1943 году участвовала в обороне Смоленска, где многие ее боевые подруги погибли. После освобождения города в 1944 году охраняла военный объект в Куйбышеве.

После войны Артамошкина работала на Ногинском заводе топливной аппаратуры, где проработала 49 лет контролером Центральной измерительной лаборатории, активно участвовала в общественной жизни коллектива. Она награждена орденом Великой Отечественной войны II степени. В этом году на фасаде ее дома установили именную информационную табличку в честь 9 Мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.