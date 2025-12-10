Ветеран ЦСН «Вымпел» провел урок мужества для студентов в Богородском округе 9 декабря
Фото - © Ногинский филиал "Государственного университета просвещения"
Ветеран центра специального назначения «Вымпел» ФСБ России полковник Владимир Силантьев 9 декабря встретился со студентами Ногинского филиала Государственного университета просвещения и провел урок мужества, сообщает пресс-служба администрации Богородского горокруга.
В ходе встречи Силантьев обсудил со студентами угрозу терроризма и способы вербовки молодежи в экстремистские организации через социальные сети. Он поделился воспоминаниями о службе и рассказал о героях, с которыми ему довелось работать.
Особое внимание полковник уделил трагическим событиям в Беслане в сентябре 2004 года, в которых он принимал участие. Свой рассказ он сопровождал архивными фотографиями. Многие присутствующие не смогли сдержать эмоций.
В завершение встречи студенты и администрация филиала поблагодарили Владимира Силантьева и Общественную организацию ветеранов органов госбезопасности за проведенный урок, отметив его важность для патриотического воспитания молодежи.
