Ветеран ЦСН «Вымпел» провел урок мужества для студентов в Богородском округе 9 декабря

Ветеран центра специального назначения «Вымпел» ФСБ России полковник Владимир Силантьев 9 декабря встретился со студентами Ногинского филиала Государственного университета просвещения и провел урок мужества, сообщает пресс-служба администрации Богородского горокруга.

В День Героев Отечества в Ногинском филиале Государственного университета просвещения прошел урок мужества. Его провел полковник, ветеран Центра специального назначения «Вымпел» ФСБ России Владимир Силантьев.

В ходе встречи Силантьев обсудил со студентами угрозу терроризма и способы вербовки молодежи в экстремистские организации через социальные сети. Он поделился воспоминаниями о службе и рассказал о героях, с которыми ему довелось работать.

Особое внимание полковник уделил трагическим событиям в Беслане в сентябре 2004 года, в которых он принимал участие. Свой рассказ он сопровождал архивными фотографиями. Многие присутствующие не смогли сдержать эмоций.

В завершение встречи студенты и администрация филиала поблагодарили Владимира Силантьева и Общественную организацию ветеранов органов госбезопасности за проведенный урок, отметив его важность для патриотического воспитания молодежи.

