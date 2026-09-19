Ветеран труда Лидия Безденежных из Королева: голосую за будущее родного города

Ветеран труда Лидия Дмитриевна Безденежных одной из первых пришла на свой избирательный участок № 1111, расположенный в гимназии № 18 имени И. Я. Илюшина, чтобы отдать голос во второй день выборов депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Лидия Дмитриевна — коренная жительница наукограда. Она родилась в 1939 году и всю жизнь посвятила родному городу. Трудовую деятельность она начала в 16 лет на одном из градообразующих предприятий, где проработала вплоть до 1992 года. Общий стаж ветерана труда на производстве составляет около 36 лет.

«Я всегда хожу на выборы. Мы много работали, чтобы наш город процветал, становился красивее и удобнее для жизни молодежи. Сейчас важно поддержать тех, кто продолжит это дело. Я проголосовала за стабильность и развитие нашего Королева», — поделилась Лидия Безденежных.

Уважаемые королевцы, не забудьте и вы сделать свой выбор. Все избирательные участки работают до 20:00.

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