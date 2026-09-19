Ветеран СВО Люберец проголосовал за стабильность и будущее страны

В городском округе Люберцы продолжается голосование по выборам депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Стартовал второй день голосования. Свой выбор сделал член Люберецкой Ассоциации ветеранов СВО Олег Золотухин. Он проголосовал на избирательном участке № 221 в ДК «Энергетик», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Хочется жить в стабильном, спокойном государстве. От нас зависит многое — это как эффект бабочки: даже небольшой поступок или доброе дело отражаются в будущем, пусть мы порой этого и не замечаем», — отметил Олег Золотухин.

Ветеран СВО подчеркнул, что пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее страны.

«Надеемся, что к власти придут достойные люди, которые радеют за народ, за Отечество», — подчеркнул участник специальной военной операции.

В городском округе Люберцы в эти выходные работают 198 избирательных участков. Принять участие в голосовании могут все граждане РФ, достигшие 18 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.