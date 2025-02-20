Вечное хранение в шкафу: почему не стоит дарить трусы и шампунь на 23 Февраля

Парочка шорт-боксеров или пена для бритья — вещи полезные и нужные, но идея вручать их в качестве подарка на День защитника Отечества крайне проста и избита, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и соцзащиты Денис Хакимов.

«Во-вторых, средства для ухода — достаточно личная тема, и вы просто можете не угадать с любимым брендом или запахом. То же самое и с одеждой — порой небольшая деталь или цвет могут отправить подарок на вечное хранение в шкаф», — сказал Хакимов.

Он добавил, что всегда лучше исходить из того, что интересно адресату: любит ли он спорт, книги, игру на гитаре, симфоническую музыку, «фанатеет» от передач, посвященных приготовлению еды. Или, может, у молодого человека сломались наушники, а новые будут как раз кстати. Эти вводные помогут выбрать правильный подарок.

«Еще один хороший подход — сделать упор на полезность подарка. Набор инструментов, кухонная или бытовая техника — здесь, конечно же, тоже стоит смотреть на свои возможности и степень родства. Также лучше быть осторожными со съестным: чай или кофе могут не соответствовать вкусам человека и будут задвинуты на самую дальнюю полку», — отметил психолог.

По мнению Хакимова, всегда приятно получить что-то, во что были вложены душа, старание и любовь: мыло ручной работы, свечи, шоколад, букет из орехов или любимых сухариков. Такой подарок придется по вкусу, ведь это вещи разного порядка — ручная работа или презент, купленный в магазине.

«Существует шуточное выражение, что мужчины всегда остаются немного детьми. Безусловно, человек может быть солидным и степенным, на работе иметь безоговорочный авторитет, а для домочадцев всегда оставаться надежной опорой. И все же у каждого есть своя отдушина, и свободное время хочется посвятить чему-то, что увлекает „с головой“ — будь то конструктор, радиоуправляемые машины, коллекционирование фигурок любимых персонажей или чтение комиксов. Такой презент всегда дарит положительные эмоции и неподдельную радость», — заключил специалист.