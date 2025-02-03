Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина раскрыла последние слова мужа

Вдова бывшего солиста популярной в 90-е группы «На-на» Владимира Левкина рассказала, что в последние дни муж жаловался на усталость и плохое самочувствие.

«Я так устал, все нормально. Я очень хочу пить. Тут капельница, все, мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я еще сплю здесь», — передала слова мужа Марина Ичетовкина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Женщина добавила, что Левкина был уверен в своем выздоровлении и планировал вернуться домой к семье. Однако у супруги в последние дни жизни легенды 90-х появилось предчувствие его смерти.

Владимир Левкин скончался 17 ноября в возрасте 57 лет. Музыкант долгие годы боролся с раком лимфатической системы, а перед смертью у него диагностировали тяжелую стадию лейкоза. Экс-солиста группы «На-На» похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.