В Жуковском Подмосковья очистили 80% кровель домов

Очистка кровель многоквартирных домов от снега и сосулек в Жуковском выполнена на 80%, полностью завершить работы планируют до конца недели. Об этом сообщил глава города Андроник Пак на оперативном совещании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Жуковского Андроник Пак подчеркнул, что с учетом текущих погодных условий очистка крыш остается одной из наиболее актуальных задач. По его словам, все работы по многоквартирным домам планируется завершить до конца недели.

Отдельное внимание на совещании уделили вывозу снега и мусора. За прошедшую неделю с территории города вывезли 9 500 кубометров снега и 5 600 кубометров мусора. Коммунальные службы также расчищают подъезды к контейнерным площадкам.

«Был выявлен ряд проблемных адресов в части вывоза мусора, но на данный момент нарушения устранены, будем держать ситуацию на контроле», — сообщил Пак.

Глава города попросил автомобилистов не парковать машины у контейнерных площадок, чтобы не затруднять проезд мусоровозов. Кроме того, на этой неделе в Жуковском начали ямочный ремонт, продолжается расчистка водоприемных решеток на дорогах и во дворах, а также откачка ливневых вод в местах подтопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.