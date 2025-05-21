В Зарайске и Коломне получил допзащиту памятник природы с эталонным парком

Этот памятник природы уникален. Основной объект охраны в ООПТ — природно-парковый комплекс, который был заложен в усадьбе Сенницы, как эталонный английский парк. От него сохранились ценные насаждения, в том числе 120-летняя лиственничная аллея, несколько дубово-липовых аллей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Здесь произрастает редкая сосна Веймутова, или восточная белая, отмечен целый ряд редких для области кустарников. В общей сложности в ООПТ насчитывается 36 видов позвоночных животных, включая краснокнижных черного коршуна и зеленого дятла. Это подтвердило обследование, которое экологи провели в прошлом году», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Парк и остатки усадьбы в селе Сенницы — одно из красивейших мест в Подмосковье. В разное время имением владели князья Гагарины, князья Голицыны, графы Виельгорские, князья Шаховские. Последними владельцами усадьбы были знаменитые графы Келлеры. Эти места охотно посещают жители Озер и туристы, поэтому установление охранной зоны поспособствует лучшей сохранности памятника природы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.