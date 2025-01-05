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В Запорожье применили газ против забаррикадировавшихся мужчин

Несколько мужчин забаррикадировались в помещении территориального центра комплектования в подконтрольном ВСУ Запорожье. Сотрудники ТЦК пытаясь взломать дверь, применили газ, сообщает «Страна.ua» .

Как пишет издание, судя по всему, речь идет о противостоянии с мобилизованными.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве.