В Запорожье применили газ против забаррикадировавшихся мужчин
Несколько мужчин забаррикадировались в помещении территориального центра комплектования в подконтрольном ВСУ Запорожье. Сотрудники ТЦК пытаясь взломать дверь, применили газ, сообщает «Страна.ua».
Как пишет издание, судя по всему, речь идет о противостоянии с мобилизованными.
По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.
Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве.