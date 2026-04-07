В Воскресенске снизился уровень воды в Москве-реке

Уровень воды в Москве-реке в Воскресенске к утру 7 апреля составил 106,48 мБс и продолжает постепенно снижаться. Мониторинг паводковой ситуации ведется ежедневно, однако из-за подтоплений остаются перекрыты несколько участков дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным на 07:15 7 апреля, уровень воды в Москве-реке достиг отметки 106,48 мБс. Аналогичная динамика наблюдается и на других водных артериях округа. Несмотря на постепенное снижение показателей, половодье пока сохраняется.

Ежедневные объезды территорий проводят муниципальный поисково-спасательный отряд, представители ГКУ МО «Мособлпожспас» и МЧС России, а также сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение». Ситуация находится под постоянным контролем.

В связи с подтоплением перекрыты участок автодороги Маришкино — Виноградово, дамба деревни Перхурово и дамба «Пятикресты» на улице Строителей. Синоптики прогнозируют на этой неделе весенние дожди, и при их высокой интенсивности обстановка может измениться.

Жителей просят сохранять бдительность и заранее продумывать маршруты объезда. В случае необходимости следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.