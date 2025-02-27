В Воскресенске прошло занятие для женщин «Жизнь без стресса: секреты расслабления»

В Воскресенске провели мастер-класс для женщин «Жизнь без стресса: секреты расслабления и восстановления». Мероприятие организовали представительницы Женского движения «Единой России» и центр поддержки семьи, материнства и детства «Ласковое сердце». В нем приняли участие 6 женщин, сообщает пресс-служба администрации округа.

В современном мире стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни, оказывая негативное влияние на физическое и психическое здоровье.

Мастер-класс направлен на глубокое понимание природы стресса и освоение эффективных методов его преодоления. Участницы узнали о правильном применении дыхательных практик и медитаций, также им рассказали о влиянии питания на наш организм, от чего зависит уровень стресса.

«Мы организовали интересную лекцию от нутрициолога, затронули тему здорового питания и важности качественного сна. Также участницы смогли попрактиковать дыхательные техники для расслабления и медитации для успокоения ума и восстановления внутренней гармонии вместе с приглашенным тренером по йоге», — рассказала руководитель партийного проекта «Женское движение Единой России» Анна Кольцова.

Подобные мероприятия для женщин будут организовываться в Воскресенске и дальше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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