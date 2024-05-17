В Воскресенске до сентября обустроят площадку на площади Ленина

В подмосковном Воскресенске до сентября текущего года обустроят площадку на площади Ленина, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств городского округа Воскресенск.

«Объявлен аукцион на выполнение работ по устройству площадки по адресу: г. Воскресенск, площадь Ленина, дом № 3», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении аукциона на выполнение работ по устройству площадки по адресу: Воскресенск, площадь Ленина, дом № 3.

Подрядчик обязуется выполнить работы по разборке/установке бортовых камней, тротуаров, устройству покрытий тротуаров, разметке мест парковки автомобилей термопластиком, благоустройству и озеленению территории.

Срок окончания работ — сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.