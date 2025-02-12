В Волоколамском округе благоустроят пять троп в 2025 году

Пять народных троп благоустроят в Волоколамском округе в этом году. Об этом рассказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова.

Одна из троп расположена в Волоколамске, вблизи дома № 7 в проезде Строителей и ведет к Волоколамскому филиалу Красногорского колледжа. По ней ежедневно ходят десятки студентов, а также жители соседних домов.

«Сейчас дорожка покрыта бетонными плитами, что не совсем удобно для пешеходов. Поэтому в рамках реализации программы „Пешком“ принято решение убрать плиты, провести благоустройство тропинки и сделать маршрут учащихся и жителей соседних домов более комфортным», — рассказала глава округа Наталья Козлова.

Во время осмотра тропинки глава, первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников и представители МБУ «Центр развития „Городское хозяйство“ вместе со студентами колледжа обсудили предстоящее благоустройство.

В этом году на территории Волоколамского округа благоустроят сразу пять народных троп и сделают их более комфортными для жителей:

г. Волоколамск, от пр. Строителей, д. 7 до пр. Строителей, д. 3 (Красногорский колледж № 2),

г. Волоколамск, от д. № 6 ул. Ново-Солдатская до стелы «Город воинской славы»,

г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 5 (уч. 1.) к автобусной остановке и «Почте России»,

г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 5 (уч. 2) к автобусной остановке и «Почте России»,

с. Ярополец, от ул. Парковая до пр-д 1-й Парковый.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.