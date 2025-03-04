В Волоколамске выбрали лучшую масленичную куклу

Принять участие и выиграть призы могли все желающие. Участникам предлагалось проявить фантазию и создать оригинальную и красочную куклу-чучело, отражающую дух традиционного русского праздника. Для этого можно было использовать любые материалы и техники.

Победителем окружного конкурса в этом году стал трудовой коллектив дошкольного отделения № 9 Гимназии № 1 города Волоколамска.

«Масленичное чучело делали всем коллективом. Свой вклад внесли и родители воспитанников детского сада», — отметила директор Светлана Голова.

На создание масленичной куклы-чучела ушло около недели. В работе использовали самые разные материалы: ситец, бусины, пуговицы. Для изготовления короны — фоамиран, а для птиц — фетр.

Куклу мог увидеть каждый, кто пришел на масленичные гуляния в городском парке. Там же можно было отведать вкусных блинов, приготовленных коллективом дошкольного учреждения.

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