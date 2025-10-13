В Талдомском округе появится новый сквер имени Корсакова

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин проверил монтирование малых архитектурных форм и установленного памятника М. С. Корсакова в сквере поселка Запрудня. На объекте продолжаются активные работы, удвоенными темпами приводится в порядок территория, проводится благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Задействованы 8 рабочих и 1 единица специализированной техники. Подрядчик сейчас выполняет заливку бетонного основания для последующей укладки тротуарной плитки и формирования парковочной зоны для автомобилей. Это важный этап, который позволит создать комфортные условия для отдыха.

Сквер имени Корсакова без сомнения станет новой точкой притяжения для населения поселка, который планируется открыть в 2026 году. Здесь смогут проводить время с семьями, гулять, заниматься спортом и просто наслаждаться природой.

Благоустройство этого пространства — это не только забота о комфортной городской среде, но и дань уважения нашей истории.

Восстанавливая память о выдающемся человеке, который оставил свой след в нашем округе, возвращаемся к его наследию и вдохновению. Его идеи и поступки до сих пор вдохновляют новых поколений. Увековечении памяти семьи Корсаковых в историко-культурном поле Талдомского округа требует самого глубокого внимания, обретения нового позиционирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.