В Свердловскую область завезли 18 тонн киви из Китая

В Свердловскую область завезли 18-тонную партию киви. Фрукт был привезен из Китая и доставлен в Екатеринбург на прошлой неделе, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

После прибытия экзотические фрукты были обследованы специалистами на предмет соответствия всем нормам и стандартам безопасности. Отмечается, что каждый фрукт был осмотрен уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора.

В ходе проверки установили, что поставка киви сопровождена всеми необходимыми документами, в том числе фитосанитарным сертификатом. Благодаря этому документу, можно быть уверенными, что фрукты выращены и транспортирован в соответствии со всеми международными нормами.

Также была проведена проверка совместно с экспертом екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» на предмет обнаружения карантинных объектов. Проблем выявлено не было, киви является безопасным для потребления и распространения по региону.