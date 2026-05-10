В Ступино прошел торжественный концерт в честь 81-й годовщины Великой Победы

«Поздравляю вас с 81-й годовщиной Великой Победы! 9 Мая — священный праздник для каждой семьи, для всей нашей страны. Это день памяти, гордости и благодарности поколению победителей, которое ценой невероятного мужества отстояло свободу Родины. С первых дней войны ступинцы встали на защиту Отечества. Более 15 тысяч наших земляков сражались за Родину, 12 тысяч не вернулись домой. Мы склоняем головы перед памятью павших героев. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям войны. За ратный и трудовой подвиг жителей Ступино присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. Для нас это высокая честь и большая ответственность. Сегодня День Победы приобретает особое значение. Как и десятилетия назад, наши военнослужащие защищают страну. Жители округа объединяются, поддерживают бойцов и их семьи. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. С Днем Великой Победы!» — сказал Сергей Мужальских.

Концертная программа продолжилась выступлениями оркестра народных инструментов «Мелодии России», артистов Ступинской филармонии и творческих коллективов округа. Для зрителей прозвучали известные песни военных лет и современные композиции, посвященные подвигу русского народа и любви к Родине.

В знак уважения и признательности, ветеранам, пришедшим на торжество, вручили цветы. Зал стоя аплодировал героям серебряного возраста. Концерт стал ярким и трогательным мероприятием, посвященным 9 Мая, и еще раз напомнил о том, что память о героическом прошлом живет в сердцах ступинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.