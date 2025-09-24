В Ступине продолжается благоустройство проспекта Победы

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с заместителями, представителями депутатского корпуса, общественной палаты и управляющих компаний проверил ход работ на проспекте Победы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На объекте ведутся активные работы. С подрядчиком обсудили дальнейшие шаги. С торговыми точками достигнуты договоренности о приведении входных групп к единому формату.

Управляющая компания возьмет на себя работы по цоколям и фасадам первого этажа, а также проведет переговоры с собственниками о ремонте балконов. В середине октября начнем высадку зеленых насаждений: 135 кленов, 122 куста сирени «Красавица Москвы» и 180 кустов гортензии. Несмотря на то что контракт рассчитан на два года, планируем завершить благоустройство уже в этом году», — отметил Сергей Мужальских.

На территории площадью 1,9 га уже выполнен демонтаж, вывезено более 1450 куб. м строительного мусора, завершено устройство бетонного основания под плитку, ведутся работы по строительству технического помещения для фонтана.

После завершения проекта на проспекте Победы появятся новые зеленые зоны, пространства для отдыха, детские и спортивные площадки, а также сухой фонтан в форме первого искусственного спутника Земли.

Сейчас на объекте работают 30 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.