В Ступине молодожены продолжат создавать «Аллею семьи»

Молодоженов в Ступине пригласили присоединиться к созданию Аллеи семьи, любви и верности в парке имени Н. Островского. Пары могут посадить яблоню в честь своего союза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ступине развивается традиция, которая позволяет молодым семьям оставить символический след в истории города. В парке культуры и отдыха имени Н. Островского супругам предлагают посадить яблоню — дерево, которое станет живым воплощением их союза и будет расти вместе с семьей.

Посадка саженца выходит за рамки обычного благоустройства. Со временем Аллея семьи, любви и верности превращается в пространство, где переплетаются истории разных поколений. Спустя годы пары смогут прийти сюда с детьми и внуками, чтобы показать им дерево как символ преданности и крепких отношений.

«Мы стараемся сделать этот момент максимально запоминающимся для каждой пары. Наши специалисты обязательно расскажут все подробности и помогут организовать процесс, чтобы ваша яблоня радовала окружающих долгие годы», — рассказали в администрации парка Островского.

Желающие принять участие в создании аллеи могут обратиться в дирекцию парка для получения консультации и организации посадки дерева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.