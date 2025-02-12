В Солнечногорске выступят звезды российской эстрады в честь Дня защитника Отечеств

20 февраля в Культурно-досуговом центре «Тимоново» состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Жители и гости муниципалитета смогут бесплатно посетить праздничный концерт и насладиться различными музыкальными номерами, сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

В рамках программы мероприятия выступят заслуженный артист России Сергей Куприк и Виктория Цыганова, а также творческие коллективы округа.

«Этот концерт не только порадует вас музыкальными композициями талантливых исполнителей, но и станет прекрасной возможностью отдать дань уважения тем, кто защищает нашу Родину и поддержать дух патриотизма в нашем обществе. Приглашаю всех жителей округа отметить этот важный день в атмосфере единства», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Начало концертной программы в 14:00. Возрастные ограничения: 6+.

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