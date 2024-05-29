В Сочи пройдет Международный фестиваль «КиноБраво»

Прошедшая в отеле Four Seasons Moscow презентация Международного фестиваля «КиноБраво» собрала весь цвет российской киноиндустрии. Гости узнали подробности самого громкого кинособытия этой осени: даты проведения, интересные факты, а также имя оскароносного председателя жюри «КиноБраво», сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Первый международный фестиваль «КиноБраво» пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и большом Сочи. Организаторами выступят кинокомпания «Русский Север» и «Русская Медиагруппа». Мероприятие включает культурную, развлекательную и деловую программы.

Председателем жюри «КиноБраво» станет один из известнейших в киноиндустрии режиссеров, оскароносный Марко Мюллер — бывший председатель жюри Венецианского фестиваля, кинофестивалей в Риме, Локарно, директор международных программ Пекинского кинофестиваля. Впервые столь крупная в мире киноиндустрии фигура возглавит и поддержит российский кинофестиваль.

«Примерно 42 года я создаю фестивали и всегда говорил, что это то место, где генерируются идеи, это континент, на котором нет паспортного контроля. Я очень рад, что пространство этого фестиваля будет отдано тем фильмам, на которые традиционно западноевропейский зритель обращает мало внимания, не имея к ним доступа. А на Сочинском кинофестивале фильмы получат огромную аудиторию. И я рад, что могу помочь поднять международный уровень этого фестиваля», — сказал Марко Мюллер.

Уникальность кинофестиваля состоит, в первую очередь, в том, что «КиноБраво» — это фестиваль зрительского кино. Он объединит около трех десятков фильмов из России и стран-партнеров. Это кинокартины, которые не всегда попадают в фокус внимания фестивальных жюри, но которые при этом ценны и интересны для зрителя тем, что представляют культуру страны-создателя или целого региона.

«Концепция фестиваля зрительского кино сразу нашла поддержку у администрации города Сочи. Фестиваль проходит в непростое время, но это время новых возможностей. Расширение БРИКС стимулирует нас фокусироваться на этих регионах. Но мы приглашаем все страны, которые готовы сотрудничать с Россией, ведь Россия — это часть большой мировой культуры, и наш фестиваль будет тому подтверждением», — отметила генеральный продюсер «КиноБраво» Елена Север.

В программу войдут фильмы из Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана и других стран. Показы будут бесплатными для жителей и гостей Сочи. На экранах появятся картины, вышедшие в широкий прокат осенью 2023 года и до конца лета 2024 года. Также будут показаны киноленты стран-партнеров, наиболее ярко представляющие национальный кинематограф и раскрывающие культурные коды. Каждую картину на площадке кинофестиваля лично представят создатели: продюсеры, режиссеры, актеры.

Отбор картин для фестиваля будет основываться на таких факторах, как кассовые сборы, художественные достоинства и международный потенциал.

Грандиозная церемония открытия «КиноБраво» состоится в Летнем театре города Сочи на берегу Черного моря. В программу войдут самые разнообразные с жанровой точки зрения картины.

«О нашем фестивале будут вспоминать как о невероятно ярком событии и будут ждать следующего года — это наша главная цель. Этот год объявлен Президентом России „Годом семьи“. В рамках „КиноБраво“ мы прилагаем много усилий, чтобы семьи с детьми получили незабываемые впечатления от активностей, сопровождающих основную программу кинофестиваля», — сказал продюсер «КиноБраво» Юрий Киселев.

Вторым важным направлением международного фестиваля «КиноБраво» станет деловая программа. Она объединит круглые столы, деловые сессии, мастер-классы, в том числе и открытые — для всех желающих.

Подробная бизнес-программа будет объявлена за месяц до события. Принять участие в ней смогут как профессионалы, так и начинающие работники киноиндустрии, студенты.

Задача фестиваля — создать площадку для коммуникации, позволить представителям стран-участников не только представить высокий уровень своих лент, но и обменяться опытом, взаимно повысить качество кинопродукции, а также укрепить международное взаимодействие.

На презентации «КиноБраво» также выступили члены оргкомитета — программный директор Леонид Демченко, креативный продюсер Андрей Мерзликин и продюсер Димитрий Мурин.

В числе гостей в отеле Four Seasons появились Ирина Безрукова, Игорь Жижикин, Афина Лукиди, Софья Каштанова, Нино Нинидзе, Александра Ребенок, Вячеслав Макаров и другие звезды российского кино.

Завершила презентацию музыкальная программа.