В школе № 99 Воскресенска прошли соревнования по основам военной службы

В школе № 99 Воскресенска состоялись соревнования, призванные познакомить школьников с основами военной службы. В проведении мероприятия приняли участие руководитель военно-патриотического клуба «ШТОРМ» Василий Мусатов и курсанты Николай Кутинов и Юрий Мовсесян. Соревнования охватили широкий спектр навыков, необходимых будущим защитникам Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из этапов соревнований был посвящен оказанию первой доврачебной помощи. Другая дисциплина требовала от школьников быстроты и точности при разборке и сборке автомата. Здесь оценивалась не только скорость выполнения, но и правильная последовательность действий.

Одним из испытаний стала строевая подготовка. И, конечно, не обошлось без проверки знаний. Школьники отвечали на вопросы, касающиеся воинских званий и знаменательных дат российской военной истории.

Навыки и знания школьников оценивала судейская коллегия, куда вошли ветераны боевых действий на Северном Кавказе и в Афганистане.

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