В школе № 1 в Дубне в полную силу начал работать обновленный пищеблок

Пищеблок в школе № 1 в Дубне теперь соответствует всем современным стандартам: разделен на цеха — холодный овощной, мясной. Представлено оборудование: конвектоматы, котлы, мясорубки — все, что облегчает труд поварам и делает блюда более качественными. В школе также с этого года новое меню: особенно детям по душе блинчики, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Новое меню максимально приближено к тому, что ребенок потребляет в обычной жизни: и блины, и круассаны, и хлопья. Для нас это, может, не очень привычно, но востребовано детьми — ребята все съедают, к тому же, выросло число обедающих и завтракающих. Больше половины детей обедают, это очень хороший показатель», — подчеркнул директор школы № 1 в Дубне Александр Руденко.

С этого учебного года в меню у детей появились йогурты, круассаны, кексы, блины на завтрак, суп минестроне, рубленые шницели и рыбные палочки на обед. Ранее в меню уже вводили наггетсы. В рамках федерального проекта все ученики начальных классов получают бесплатное питание.

«Школа № 1 — старейшая в Дубне. В прошлом году мы сделали в ней капитальный ремонт по президентской программе. Это позволило увеличить площадь пищеблока и зала для приема пищи», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.