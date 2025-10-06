В школе Химок провели всероссийский открытый урок по ОБЖ

В школе «Флагман» провели Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Сотрудники МЧС рассказали школьникам Химок историю гражданской обороны, ее цели и задачи. Каждый желающий мог примерить противогаз, защитный костюм, а также изучить пожарную спецтехнику. Об том сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие приурочили к 93-й годовщине гражданской обороны России.

«За прошедшие годы специализированные подразделения гражданской обороны РФ принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операциях. В разные периоды система трансформировалась и совершенствовалась в соответствии с задачами государства. Одно можно сказать точно — гражданская оборона сыграла неоценимую роль, значительно сократив потери мирного населения и предотвратив разрушение объектов народного хозяйства», — рассказал замначальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Химки Николай Григорьев.

Ученикам показали фильм про историю гражданской обороны России. Специалисты научили ребят пользоваться средствами защиты от радиоактивных и химически опасных веществ — противогазом и защитным костюмом.

Во дворе школы провели выставку пожарной техники. Желающие попробовали себя в роли спасателя и научились управлять пожарным рукавом для устранения возгораний. Ученики также приняли участие в тематической эстафете.

Гражданская оборона — это система комплексных мер, которая направлена на защиту мирных жителей, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих из-за военных действий или стихийных бедствий. Ее основная цель — минимизировать ущерб и спасти как можно больше жизней в сложных обстоятельствах.

