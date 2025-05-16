В школе Чуйкова Серебряных Прудов прошла церемония вручения паспортов РФ

Торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации — важное событие для юных граждан. Глава муниципального округа Серебряные Пруды Олег Павлихин поздравил ребят с получением этого значимого документа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый из ребят получил не только паспорт, но и символ новой ответственности и возможностей. Председатель совета местного отделения движения Первых Виктория Лихачева вручила участникам акции памятные обложки на паспорт и значки с символикой Движения.

«Желаю ребятам успехов в учебе, спорте и творчестве. Пусть это событие откроет перед вами новые горизонты, а паспорт станет символом гордости за свою страну. Будьте достойными гражданами России!» — отметил в своем выступлении Олег Викторович.

Эта церемония не только подчеркивает важность получения паспорта, но и напоминает о том, что каждый из нас является частью большой и великой страны. Наши юные серебрянопрудцы будут продолжать активно участвовать в жизни общества, реализовывать свои мечты и стремиться к новым достижениям.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.