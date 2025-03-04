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В Шаховской стартовал конкурс «Учитель года 2025»

В муниципальном округе Шаховская стартовал конкурс педагогического мастерства «Учитель года 2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Три претендента вступили в борьбу за звание лучшего педагога: Кузнецова Светлана Николаевна, учитель математики МБОУ «Ивашковская СОШ», Купцова Жанна Алексеевна, учитель физической культуры МБОУ «Серединская СОШ», Хорева Мария Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Шаховская гимназия».

В первый конкурсный день прошло испытание «Методическая мастерская», во время которого конкурсанты продемонстрировали свои эффективные методические приемы в организации процесса обучения и воспитания. Участники доказали, что они по праву являются «мастерами» своего педагогического дела!

Теперь педагогам предстоит подготовка к следующему конкурсному испытанию — «Урок», которое состоится уже 11 марта.

«Желаем удачи и успехов нашим у конкурсантам!» — поддержал педагогов глава округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.