В северной части Реутова появится новый сквер

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сегодня в 13:03

В Реутове дан старт проекту комплексного благоустройства территории на улице Парковой в районе дома № 8. Уже в сентябре этого года здесь будет создана современная общественная зона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициатива преобразить участок исходила от самих жителей — многие годы они просили привести в порядок неорганизованный участок с народными тропинками. Особое внимание уделят сохранению зеленых насаждений, которые местные жители высаживали здесь более десяти лет.

«Мы прекрасно понимаем ценность тех деревьев и кустарников, которые здесь находятся. Задача стоит не просто создать типовое благоустройство, а сохранить уникальный характер этого места», — отметила заместитель главы Реутова Лилия Богданова.

Проект сквера уже получил поддержку большинства горожан. Летом пройдет повторная встреча, на которой обсудят ход работ.

Новая общественная зона станет гармоничным местом для отдыха и прогулок, сохранив при этом сложившуюся экосистему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.