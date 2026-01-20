В Серпуховском заповеднике открылась фотовыставка о жизни зубров

В Приокско-Террасном заповеднике начала работу фотовыставка «Дневник зубра». Экспозиция включает 40 фотографий, рассказывающих о жизни зубров — от рождения до жизни на воле в лесах.

Проект подготовили специалисты Приокско-Террасного заповедника совместно с национальными парками «Орловское полесье», «Угра», «Тульские засеки» и заповедником «Калужские засеки». Организаторы отмечают, что каждая фотография — результат многолетней работы и научных исследований.

Фотовыставку приурочили ко Дню заповедников и реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 26 декабря 2025 года экспозиция была представлена в визит-центре национального парка «Орловское полесье». В ближайшие два года в Приокско-Террасном заповеднике планируют провести реновацию экологической тропы «Дорога к зубрам» и создать уличную образовательную экспозицию «История сохранения зубра в России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.