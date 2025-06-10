В Серпухове устранили последствия сильного ветра

Прокатившийся по Подмосковью минувшей ночью циклон сопровождался мощными порывами ветра и падением деревьев. На оживленной трассе Серпухов-Турово вблизи Отрадинского лесничества им. Н. В. Ветчинина упавшая на проезжую часть крупная сосна перегородила движение, на дороге образовался затор. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Аварийные службы электросети, дорожной службы при содействии лесничих дружно приступили к ликвидации помехи движению. Оказавшиеся в пробке водители также включились в устранение последствий прохождения атмосферного фронта. Распиленные на кряжи стволы водители помогали оттаскивать с проезжей части, и вскоре дорога стала опять проезжей.

«Бензопилы у нас всегда наготове, мы всегда готовы к преодолению последствий разгула стихии. Совместными усилиями в сжатые сроки нам удалось устранить аварийную ситуацию, движение восстановлено», — поблагодарил всем пришедшим на помощь старший участковый лесничий филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Андрей Борзых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.