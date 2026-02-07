В Серпухове состоялся второй день XIX Международной научно-практической конференции «Молодежь и инноватика»

6 февраля в ДК «Россия» поздравили с Днем науки всех, для кого поиск решений актуальных проблем — не просто слова, а дело жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Конференция стала мостом между школой, где начинается путь в науку, и крупнейшими исследовательскими центрами — ИФВЭ им. А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Пущинским научным центром РАН, Институтом инженерной физики, ведущими образовательными учреждениями, такими как Губернский колледж, Серпуховский колледж, филиалы университета «Дубна» и МАИ, ПущГЕНИ — филиал РОСБИОТЕХ, филиал ВА РВСН им. Петра Великого.

Также это возможность для молодых умов заявить о себе: в этом году было представлено более 270 уникальных работ.

«Наша главная задача — создавать среду, где талант может развиваться. Серпухов как наукоград и является такой средой: город-лаборатория, кузница кадров, пространство, где идеи превращаются в технологии.

Поздравляю победителей и всех участников. Ваша энергия, любознательность и смелость — самый ценный ресурс для развития нашего округа и страны», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

