В Серпухове провели бизнес-игру для молодёжи

сегодня в 06:12

Семинар «Старт и развитие бизнеса» провели в Подмосковье

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова прошел бизнес-семинар «Старт и развитие бизнеса».

Спикеры, успешные представители малого бизнеса Серпухова, рассказали школьникам и студентам о своём пути, о порядке открытия бизнеса и о возможных трудностях, муниципальной и государственной поддержке.

Молодёжь попробовала себя в роли начинающих бизнесменов: несколько команд под руководством опытных наставников составляли бизнес-план, разрабатывали рекламную кампанию и стратегию развития бизнеса. Многие вопросы удалось решить методом мозгового штурма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.