сегодня в 16:43

В Сергиевом Посаде рассказали, как обнаружить телефонных мошенников

За 2025 год в Сергиево-Посадском городском округе было зарегистрировано более 70 эпизодов, общий ущерб составил свыше 70 млн руб, передает пресс-служба прокуратуры.

О ситуации говорили на встрече в Управлении образования. Выступил помощник прокурора Алексей Куренков.

Особенно активно злоумышленники атакуют студентов: под предлогом необходимости обновить данные на портале «Госуслуги» просят ввести или продиктовать логины, пароли, СМС-коды. Получив доступ, оформляют кредиты, получают электронные подписи и совершают преступления от имени своих жертв.

«Через детей мошенники могут узнать данные родителей, особенно, если в „Госуслугах“ загружены документы», — отметил Алексей Куренков.

На встрече прозвучали основные советы: никому не сообщать свои персональные данные, не пересылать СМС-коды из банков и портала «Госуслуги» и не кликать по подозрительным ссылкам.