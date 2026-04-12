В Сергиевом Посаде благоустраивают территорию пруда на улице Северно-Озерная

Реализация проекта, получившего название «Северные пруды» по благоустройству пруда на улице Северно-Озерная, перешла в активную фазу. Строители почти завершили монтаж основания под навесную деревянную тропу и готовят дорожки под асфальтирование. Вместе с жителями 8 апреля ход работ оценил заместитель главы округа Роман Сусанин. На объекте трудится компания «Инжиниринг Групп». Как отметили строители, готовность проекта на сегодня оценивается в 15 процентов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Проектом предусмотрено также проложить велодорожки, прогулочные тропы, построить игровую и спортивную зоны. Работы ведутся при тесном взаимодействии жителей микрорайона, которые активно поддерживали и голосовали за этот проект. На встрече все желающие смогли задать вопросы и внести предложения. Например, один из вопросов касался судьбы старого моста, который существенно сокращает путь для жителей частного сектора. Жителей волновали и состояние пруда, схема отвода сточных вод, а также планы по озеленению и благоустройству прилегающей территории. Роман Сусанин также отметил, что понимает волнения людей, стройка — дело беспокойное и хлопотное. К счастью, терпеть неудобства людям придется недолго. Строители обещают уложиться с благоустройством за летний период.

Проект «Северные пруды» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Зона благоустройства станет началом 8-ми километрового пешеходного маршрута, который призван соединить северную и южную части Сергиева Посада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.