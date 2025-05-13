В Щелкове установили троссовое ограждение на улице Талсинская

В городском округе Щелково на пересечении улицы Талсинская и Пролетарского проспекта установили троссовое ограждение. Данная мера призвана повысить уровень безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал, что от местных пешеходов и автомобилистов поступали многочисленные обращения с такой просьбой. Общая протяженность ограждения составила 300 м.

«Мы всегда открыты для обращений от наших граждан, особенно, если это касается вопросов обеспечения безопасности. Ограждение спроектировано таким образом, чтобы не допустить выезда транспортных средств на встречную полосу, что снижает риск лобовых столкновений и серьезных аварий», — пояснил Андрей Булгаков.

Также он добавил, что в части дорожных работ в данный момент проводится укладка асфальта на улице Свердлова. Полный список адресов, по которым будет проведен капитальный ремонт дорог, доступен по ссылке.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.