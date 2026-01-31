В Щелкове прошел массовый общеокружной субботник по расчистке снега

31 января по инициативе партии «Единая Россия» во всех населенных пунктах городского округа Щелково — от Монино до Фряново — состоялся масштабный субботник. Его целью стала расчистка от снега территорий социальных объектов, дворов и пешеходных зон после обильных январских снегопадов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Центральной точкой мероприятий стала территория Щелковской поликлиники № 1 на улице Фрунзе. К работам присоединились коммунальные службы, управляющие компании, депутаты, активисты, участники специальной военной операции и множество неравнодушных жителей.

«Коммунальные службы, управляющие компании, депутаты, активисты и просто неравнодушные жители — настоящая команда, которая в непогоду делает округ чище и безопаснее. Благодарю каждого, кто принял участие! Продолжаем следить за обстановкой и наводить порядок», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Кроме того, активные работы велись в микрорайонах Богородский и Бахчиванджи. В микрорайоне Жегалово силами жителей, педагогов, учеников и сотрудников администрации была расчищена территория школы № 16. В поселке Загорянский участники субботника навели порядок у поликлиники на улице Горького и у Детской школы искусств им. Ю. А. Розума. Там к жителям присоединились местные предприниматели, подрядные организации и работники муниципальных учреждений. В рамках работ была удалена наледь с кровли больницы, очищены проезды и парковки.

Также расчистили территорию у Детской поликлиники № 2 и привели в порядок Краснознаменский сквер. В микрорайоне Чкаловский субботник прошел на основных пешеходных артериях возле поликлиники № 3 и школы № 12 имени В. П. Чкалова.

Общими усилиями удалось значительно улучшить проходимость и безопасность вокруг ключевых объектов инфраструктуры по всему округу.

